ゴールデンウィークも終わり、また忙しい日々が戻ってきました。そんな中、デスクワークの時間をちょっと楽しくしてくれそうなカービィの新作ミニチュアが、SNSで話題になっています。★画像初公開★【星のカービィAdventure on Desk】カービィ達がデスクの上で大冒険!8月24日発売予定。全6種。 (@rement_officialより引用)【星のカービィAdventure on Desk】こちらが、デスクの上でカービィ達が小さな冒険を繰り広げるミニチ