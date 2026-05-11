映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」もスタートした話題のスーパーマリオから、ヨッシー好きにはたまらないガシャポン「めじるしアクセサリー」が登場。カラフルなヨッシーが可愛いとSNSで話題となっています。ガシャポン「スーパーマリオ めじるしアクセサリー 〜ヨッシーコレクション〜」こちらが、新作めじるしアクセサリー「スーパーマリオ めじるしアクセサリー 〜ヨッシーコレクション〜」です。カラフルなヨ