台湾では日本の福岡県柳川市にある田脇日吉神社のお守りを日系商品の通販サイトで高額で転売したことが広く知られるようになった。台湾人ネットユーザーからは「申し訳なさと恥ずかしさを強く感じています」などの声も寄せられた。台湾メディアの三立新聞網が報じた。田脇日吉神社が4000円で頒布している「水晶守り誂え（あつらえ）」は独特なデザインにより人気が高まり、台湾人向けのインターネットの通販サイトで、1400台湾ドル