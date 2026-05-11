サントリービバレッジ＆フードは、サントリーコーヒー「BOSS」と「ポケモン30周年」がタイアップした、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメからインスパイアされたボスジャン「新発見！ボスジャン inspired by ポケモン図鑑」などが当たるキャンペーンを6月1日から実施する。また、翌日6月2日よりボス主力5商品を新デザインの「ポケモン図鑑缶」として一斉リニューアルする。対象の6缶パック購入で「新発見！ボスジャン Inspired by ポ