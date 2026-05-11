物価高が続く昨今でも、390円(税込)の均一・お手頃価格を貫く「鳥貴族」。そんな鳥貴族の定番メニューを、さらに楽しめる簡単アレンジとは??温かい雰囲気で人気の女性お笑いコンビ・ハリセンボンが公式YouTubeで公開した動画に、反響が寄せられています。※画像はYouTubeチャンネル「ハリセンボンOfficial Channel」(@harisenbon)より引用今回の動画は、初めて鳥貴族に行った2人の様子を撮影した動画の後編。焼鳥を味わいながらス