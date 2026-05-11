タレントの千秋が10日、自身のインスタグラムを更新。「娘が初任給でプレゼントをくれました」「びっくりした！」と明かし、長女にもらったアクセサリーやおごってもらった食事の写真などを披露した。【写真】「絶対にSNSに載せなかった」“晴れ着姿”の長女の近影を初公開した千秋プレゼントの品は、自身が前から気になっていたという海外ブランドのアクセサリー。「娘にその話はしたことがなかったのに『きっとママが好きそ