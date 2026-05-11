GWも終わり、そろそろ自分用のパソコンを購入したい…と検討している人も多いでしょう。AI性能が充実したCopilot+PCの新製品が続々と登場しており、バッテリー駆動時間を重視する人にとっても見逃せない存在となっています。これまで、どちらかといえば大学生などライトユーザーをターゲットにしてきたCopilot+PCですが、その印象を変える仕上がりとなっていました。5月4日（月）〜10日（日）に掲載した記事のなかから「見逃し厳禁