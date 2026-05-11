藤井聡太名人に糸谷哲郎九段が挑戦する第84期名人戦七番勝負（主催：毎日新聞社・朝日新聞社）は、藤井名人２連勝で迎えた第３局が５月７日（木）・８日（金）に石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で行われました。対局の結果、相雁木のねじり合いから抜け出した藤井名人が130手で勝利。話題の一手で３連勝とし、防衛に王手をかけています。○自分の土俵で２連敗であとがなくなった糸谷九段が選んだのは先手番での雁木。