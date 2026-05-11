東京・墨田区の違法パチスロ店が摘発され、店長ら3人と客7人の計10人が現行犯逮捕された。店は約10年にわたり営業を続け、売り上げは約7億9000万円にのぼっていた。東京・墨田区の違法パチスロ店摘発、10人逮捕都内の違法賭博店が摘発され、店長や客ら10人が現行犯逮捕された。店は、10年以上休まず営業を続け、数億円規模の売り上げを得ていた。東京・墨田区の違法パチスロ店の店長・安江豊貴容疑者（51）ら3人は9日、雑居ビルの