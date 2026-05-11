小池栄子（45）が11日、都内のNHKで、主演ドラマ「ムシュラン三ツ星」（23日スタート、土曜午後10時）の完成会見に出席した。ふとしたことから刑務所の管理栄養士として働くことになった一流イタリア料理店の腕利きシェフが、刑務官や受刑者たちと騒動を乗り越える姿を描く刑務所社会派コメディードラマ。小池は管理栄養士の銀林葉子を演じた。「今回のドラマをするにあたって刑務所には炊場という場所があって、管理栄養士として