「私の生活はガラリと変わりました」南明奈が7日、都内で行われた「第18回ベストマザー賞2026」の授賞式に出席し、出産後に変化した生活や、子育てで大切にしている考えについて語った。南明奈○夫・濱口優にも感謝「いっぱい助けてもらってがんばれています」「ベストマザー賞」は一般社団法人日本マザーズ協会が2008年から開催し、今年で18回目。受賞者は子育て期のママ・パパたちの投票で選出され、今年は俳優部門で相武紗季、