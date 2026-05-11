「妻と知り合ってなかったら、そのまま自分の体なんかケアしてなかった」――俳優の鶴見辰吾と北村有起哉が、10日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜』(毎週日曜12:45〜 ※関東ローカル)で、それぞれ妻への感謝を語った。(左から)鶴見辰吾、北村有起哉○俳優を志したきっかけは「4人の女の子からの告白」兼近大樹と満島真之介がゲストとともに旅する場所だけを決め、あとは自由に