食卓の「もう1品」の定番でありつつ、工程が複雑で、自宅で作るハードルが高い印象があるマカロニサラダ。そんな副菜を、‟一瞬でなくなる”ほど美味しく作れるレシピとは??日清製粉ウェルナが公式Instagramで投稿したリール動画が話題に……!!※画像は「日清製粉ウェルナ」(@mama.nisshin_seifun_welna)より引用今回のマカロニサラダで使うのは、スーパーなどで手に入る「マ･マー 早ゆで3分サラダマカロニ」。2人前で使うサ