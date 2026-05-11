5月が始まり、だんだんと新しい環境にも慣れてくる今日この頃。自分時間に、手軽に買える材料で贅沢な気分に浸れる‟紅茶キャラメル”はいかが……??1927年生まれの日本の紅茶ブランド・日東紅茶が公式Instagramが投稿したレシピが、話題を呼んでいます。※画像は「【公式】日東紅茶」(@nittohblacktea.jp)より引用今回作るのは、約30個分の紅茶キャラメル。茶葉や特別な製菓材料は不要で、アールグレイの紅茶ティーバッグを