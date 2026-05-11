タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「スター・ウォーズ METAL RING COLLECTION」を2024年4月（2026年4月27日週再発売）より発売する。全5種で価格は400円。2024年4月（2026年4月27日週再発売）発売「スター・ウォーズ METAL RING COLLECTION」(全5種・400円)「スター・ウォーズ METAL RING COLLECTION」は、『スター・ウォーズ』に登場する人気キャラクターを、本格的なリングアイテムで再現したコレクション。重厚感あ