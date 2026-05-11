「ちょっとそこまで」の車移動でも、気づけばしっかり日焼けしていた……なんてこと、ありませんか？ 運転中は腕や顔まわりを日焼けしやすいシーンのひとつ。だからこそ、さっと身につけられる「日焼け対策アイテム」の常備は必須かも。そこで今回は、手軽に紫外線対策できるグッズが揃う【ユニクロ】から、車の中でもしっかり対策できるアイテムを厳選してご紹介します。 おしゃれに目元の紫外線対策 【ユニクロ