ドラマ「HEROES／ヒーローズ」や「ナッシュビル カントリーミュージックの聖地」などで知られる女優のヘイデン・パネッティーア（36）が、バイセクシャルを公表した。ヘイデンは、元世界王者のボクサーで、アトランタ五輪金メダリストのウラジミール・クリチコ氏との間に11歳の娘を持つが、男性と女性の両方に性的な魅力を感じることをやっと公表する自信がついたという。 【写真】