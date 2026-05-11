倉敷警察署 倉敷警察署と岡山中央警察署は11日、建築工事現場の仮設倉庫で電動工具などを盗んだとして、岡山市南区東畦の高所作業員の男(22)と岡山市北区津倉町の建設作業員の男(22)を建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、2人は共謀して、2025年8月26日の午後11時10分ごろから午後11時40分ごろまでの間に、岡山市中区の建築工事現場の仮設倉庫から電動ピックやバッテリーなど5点（時価計10万40