◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１１日、栗東トレセンパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は過去に何度も本命で勝負してきた。ただ、今年は本命を打っていない。持続力のある末脚は広いコースでこそ持ち味が生きると思っているからだ。今回は東京での一戦。仁岸助手は「体は見た目にいいです。使ってきても、へこたれることなく、カイバも食べて