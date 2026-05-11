俳優・佐藤Ｂ作が座長を務める「劇団東京ヴォードヴィルショー」の公式サイトが１１日に更新され、５月末での劇団解散が発表された。佐藤の署名入りで「１９７３年３月『エログロナンセンス笑いのパンチが乱れ飛ぶ！！』を歌い文句に立ち上げました劇団東京ヴォードヴィルショーは諸事情により本年５月をもちまして解散することと相成りました…」と報告。「５３年間に渡り応援してくださった観客の皆々様に心より御礼申し上げ