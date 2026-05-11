歌手でタレントのあの（年齢非公表）が６月５日スタートのテレ東系ドラマ「わたしの相殺日記」で地上波ドラマ単独初主演することが１１日、分かった。自己流の相殺術によって、先行き不透明な世の中を自由に生きようとするマイペースな主人公・桜庭萌（さくらば・もえ）を演じる。主題歌は昨年ａｎｏ名義で書き下ろした「ＫＩＬＬＬＯＶＥ」に決定。あのは「今回演じさせていただいた桜庭萌は、とても人間的で自分にとって