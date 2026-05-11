デビュー5周年を迎える7人組グループ・なにわ男子が、21日発売の「Myojo」（集英社）7月号の通常版とちっこい版、2パターンの表紙＆裏表紙を飾る。厚紙カードにも登場する。【写真】かわいすぎ！わちゃわちゃして楽しそうななにわ男子通常版の表紙＆裏表紙では、大人っぽいフォーマルなスーツ衣装に身を包み、パリッとした赤色の背景を背負って撮影。表紙ではカッコよく、裏表紙ではなにわ男子らしい、顔をぎゅっと密着させた