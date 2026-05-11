料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。ダイエット中でも甘いものが食べたいって時、ありますよね。そんな時に役に立つ優秀なスイーツが、『キウイのアイスキャンディー』です。今回は、キウイの効果と作り方をご紹介します。【詳細】他の記事はこちらキウイのアイスキャンディーを作るのにかかる時間約5分キウイのアイスキャンディーのカロリー約16kcal／1人分痩せたい人のおやつに！キウイのアイ