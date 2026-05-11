アーセナルはプレミアリーグ第36でウェストハムと戦い、物議を醸す判定がありながらもこれを1-0と破った。残り2試合となったプレミアリーグで、タイトル獲得に大きく近づく勝利となった。しかし勝利の代償もあった。DFベン・ホワイトが、クリセンシオ・サマーフィルとボールを奪い合った際に膝を負傷。明らかに良くない様子で、医療スタッフに肩を借りる形でピッチを後にした。その後、膝にサポーターを装着している姿が目撃されて