ダイソーの行楽グッズ売り場で見つけた、ハローキティとポムポムプリンがデザインされたランチグッズが可愛すぎました♡淡いカラーで大人でも使いやすく、まるで公式ショップに並んでいそうなクオリティ。収納力のある舟形巾着で、毎日のランチタイムが楽しくなること間違いなしです。早速見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：舟形巾着価格：￥220（税込）サイズ（約）：H16×W27（D9.5）cm販売ショッ