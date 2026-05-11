櫻坂46の両A面シングル『Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?』より、シングルタイトルの1曲となっている「What’s “KAZOKU”?」がオープニングテーマとなっているTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期（MBS／TBS系）のアニメ絵柄を使用したCDパッケージ『夜桜盤』の詳細が発表された。 （関連：【画像あり】櫻坂46、両A面シングル『Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?』夜桜盤ジャケット） 本バ