プレミアリーグ第36節、ウェストハムとアーセナルのゲームは0-1とアウェイのアーセナルが勝利したが、試合終了間際に物議を醸す判定があった。アディショナルタイム、コーナーキックからのこぼれ球をカラム・ウィルソンがシュート。アーセナルはシュートブロックしたもののゴールラインを割っており、クリス・カバナー主審は一旦ゴールと判定した。しかしVAR介入の結果、FWパブロが手を使ってGKラビド・ラヤの伸ばした腕を邪魔して