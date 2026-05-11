バイエルン・ミュンヘンのアルフォンソ・デイヴィスがまたしても難しい時間を過ごしている。同選手はパリ・サンジェルマン(PSG)とのUEFAチャンピオンズリーグ準決勝2ndレグで左太もも裏を負傷し、今シーズンの残りの公式戦には出られないことが決定的となった。怪我の回復が遅れれば、カナダ代表の一員として臨む北中米ワールドカップへの出場も難しくなる可能性がある。デイヴィスは昨年3月に右膝前十字靱帯を断裂し、さらに今年3