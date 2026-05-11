トキエアは、佐渡へチャーター便を運航する。慣熟飛行を5月19日に実施する。新潟を午前11時に出発し、佐渡に同30分に到着。午後2時に佐渡を出発する見通し。予備日は5月20日。佐渡空港ではイベントを実施しない。神戸発のチャーター便を5月28日に運航する。神戸を午前10時に出発し、佐渡に午前11時半に到着する予定。乗客は旅行会社の担当者など、関係者のみとなる。2014年4月に佐渡〜新潟間の定期便が運休して以来、約12年ぶりと