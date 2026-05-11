ダイソーで見つけた『洗濯機お掃除ブラシ・不織布クリーナーセット』が想像以上に優秀でした。見えているのに届かない洗濯機の隙間汚れやくず取りネットのホコリを、専用設計のブラシとクリーナーでしっかりケアできるアイテム。￥110（税込）とは思えない使い勝手の良さなので、見かけたら即買い推奨です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：洗濯機お掃除ブラシ・不織布クリーナーセット価格：￥110（税込）販売ショップ：