フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が、11日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。自身の声の状態について言及した。【写真】声帯手術して退院後に作ったという高橋真麻の手料理今回は“宝塚歌劇団の面白いところ凝縮SP”と題し、元トップスター・紫吹淳、元トップ娘役・海乃美月が登場した。高橋も“ファン歴40年”としてゲスト出演した。宝塚への愛を語った高橋だが、神田愛花から声