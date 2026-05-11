◇MLB フィリーズ 6-0 ロッキーズ(日本時間11日、シチズンズ・バンク・パーク)今季8度目の先発マウンドにあがったロッキーズの菅野智之投手。初回から2者連続のHRを浴びるなど不安定な立ち上がりとするも、以降は持ち直し、5回5失点での降板となりました。フィリーズ戦に挑んだ菅野投手。先頭で迎えたトレー・ターナー選手は空振り三振とするも、続くカイル・シュワバー選手とブライス・ハーパー選手からは2者連続でのホームランを