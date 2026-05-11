熊本市と合志市をつなぐ熊本電鉄は、運転士不足が解消したとして、11日からダイヤがほぼ減便前に回復しました。 【写真を見る】運転士不足が解消し増便ラッシュ時の本数も増加減便前の約95％の水準まで回復熊本電鉄 熊本電鉄は、去年2月から、運転士不足を理由に大幅に減便していました。 ラッシュ時の運行本数も増加 今回のダイヤ改正で、平日の藤崎宮前駅から御代志駅の間で、20分間隔だった朝のラッシュ時が15分間隔