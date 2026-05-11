俳優の杏が、ボルボXC40のアンバサダーに就任。本日より放送のVolvo XC40新TVCMシリーズ『人を思いやる、あなたへ。』第1弾に出演し、自然体の姿で家族とドライブを楽しむ様子を披露する。インタビューでは3ヶ月間滞在していたという北欧生活での危険な環境や子どもへの教訓も明かした。【動画】晴れやかな衣装で！北欧での思い出を語った杏今回の起用背景について、ボルボは「（杏さんは）環境や社会課題への関心も高く、エシ