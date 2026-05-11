アーティスト・俳優の関口メンディーが１１日、都内で２３日スタートのＮＨＫ連続ドラマ「ムショラン三ツ星」（土曜・後１０時）の完成会見に出席した。舞台は刑務所。詐欺罪を繰り返す受刑者を演じ「金髪だったのを黒にして、全体の長さを整えて、受刑者感を出せるように努めました」と役作り。刑務所の食事も実食し「体の大きさによって、お米の量が違ったりする。人より（体が大きいので）多くご飯をいただいた。麦飯おいし