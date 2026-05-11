アメリカのプロピックルボールツアー「PPAツアー大会」に参戦中の船水雄太（32、マイアミ・ピックルボール・クラブ）が日本時間11日、カリフォルニア州のサンクレメンテで行われたシーズン最終戦の「PPA 500 サン クレメンテ」男子ダブルス決勝戦で、日本人選手として史上初となる優勝を果たした。今大会、船水はパートナーのタマ・シマブクロ（15、アメリカ）とともに第3シードで出場した。準々決勝で第2シードのペア、準決勝で第