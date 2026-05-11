韓国女性グループ・ＮｅｗＪｅａｎｓが、米国で著作権侵害訴訟に巻き込まれたと１０日、韓国メディアのインサイトなどが報じた。記事によると米国のビルボードは現地時間８日、４人の作曲家がＮｅｗＪｅａｎｓのヒット曲「ＨｏｗＳｗｅｅｔ」は「自分たちのデモ曲を盗作したものだ」と主張し法的対応に乗り出すと伝えたという。この件について、ＮｅｗＪｅａｎｓの所属事務所・ＡＤＯＲ（アドア）は即座に反発し「該当曲の