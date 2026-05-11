女優の畑芽育が１１日までに自身のインスタグラムを更新。仲良し女優とのオフショットを公開した。「親愛なるしだみーさま。お誕生日おめでとうございます」と記し畑が祝福したのは、女優の志田未来。同じ事務所の先輩・後輩で、現在放送中のテレビ朝日系ドラマ「エラー」（ＡＢＣテレビ制作、日曜・後１０時１５分）でダブル主演を務めている。１０日の志田の誕生日にあわせて、畑は２ショットをアップ。グレーのスウェット