全国的に晴れて夏日続出関東甲信の山沿いは一部でにわか雨きょうは北海道と関東甲信の山沿いでにわか雨があるほかは、全国的に晴れるでしょう。強い日差しで気温が上がり、25℃以上の夏日の所が多くなりそうです。一方、梅雨前線の影響を受ける沖縄では、激しい雨の降る所があるでしょう。【CGで見る】急な雷雨に注意この先3日間の降水と雲の予想シミュレーション【きょうの各地の予想最高気温】札幌:22℃釧路:16℃青森: