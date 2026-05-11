タレント上沼恵美子（71）が11日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。結成16年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」に出場する「シャンプーハット」にエールを送った。先月27日に、グランプリファイナルの抽選会が行われたことを受け、上沼は「トーナメントで相手が決まったのね。（本戦は）今週の土曜日でございます」と報告。「シャンプーハット