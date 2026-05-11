バドミントン混合ダブルスで五輪２大会連続銅メダルを獲得した女子ダブルスの五十嵐有紗（旧姓東野）が１１日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「昨日はご参列いただきありがとうございました私達に関わってくれたすべての方々へ感謝の気持ちでいっぱいです。またゆっくり投稿できたらなと思います、」とつづり、ウェディングドレスの結婚式の写真を投稿した。「みなさん、一緒に撮った写真たくさんお待ちしてます