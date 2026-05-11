米国の戦争終結に向けた計画に対してイランが示した提案には、封鎖されているホルムズ海峡の主権承認と賠償要求が含まれている/Majid-Asgaripour/Wana News Agency/Reuters（CNN）米国の戦争終結に向けた計画に対してイランが示した提案には、封鎖されているホルムズ海峡の主権承認と賠償要求が含まれている。イラン国営メディアが伝えた。国営イラン放送（IRIB）は11日、提案は凍結されているイラン資産の解放と制裁解除を求めて