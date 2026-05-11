新年度を迎える時期には、入社式などにあわせて「懇親会」が実施されるケースも少なくありません。 懇親会は、会社の雰囲気を知るきっかけになる一方で、「会費は必要なのか」「どの程度の準備をすればいいのか」と戸惑う人もいるのではないでしょうか。懇親会は会社や開催形式によって会費の扱いが異なる場合もあるため、不安を感じやすい場面でもあります。 本記事では、入社式に関する調査結果も踏まえなが