配偶者を亡くしたとき、「直近で共働きだったから遺族年金はもらえないのでは？」や、「自分の年収が平均くらいあると対象外なのでは？」と不安になる人もいるでしょう。 そこで、働き方や年収の額が遺族年金の受給に影響があるのか解説します。 共働きでも条件を満たせば遺族年金の対象になる 遺族年金には大きく分けて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。 上記のうち、まずは遺族基礎年金から説明