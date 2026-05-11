元巨人のオコエ瑠偉外野手（２８）が１０日（日本時間１１日）、メキシカンンリーグのキンタナロー・タイガースに入団した。同球団の公式インスタグラムが「日出る国からキンタナローへ。オコエ瑠偉選手が加わって打線にさらなるパワーを与えます。タイガースへようこそ！」と伝えた。オコエも自身のインスタグラムにこのニュースを転載。昨オフ、巨人を自由契約となったオコエは２月にメキシカンリーグ、モンテレイ・サルタ