福田雄一監督（５７）が１１日、フリーアナウンサー・笠井信輔氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。うつ病を患っていたことを初めて公表した。この日、自身が監督を務めた大ヒット中の目黒蓮主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」をめぐるトークを展開。福田監督は「笠井さんだから話せるというか…たぶん、世間では一切知られてない話があって」と切り出すと、目黒への思いを胸に、自身の長い闘病生活があったことを告白。