【SUPER BESTDXベーターカプセル】 9月19日 発売 価格：5,500円 バンダイは、なりきり玩具「SUPER BESTDXベーターカプセル」を9月19日に発売する。価格は5,500円。 本商品は、「ウルトラマン」60周年を記念して、ウルトラマンの変身アイテム「ベーターカプセル」を「SUPER BEST」としてリバイバルしたもの。 ボタン操作で発光と