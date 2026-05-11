メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県紀宝町の神社で、御神木に根を張った「セッコク」の花が見ごろを迎えています。 「セッコク」は、大きな木や岩肌に根を張るラン科の植物です。 紀宝町の神内神社には、「安産の樹」と呼ばれている樹齢約800年・高さ18ｍの御神木の「ホルトノキ」があります。 この御神木に根を張ったセッコクが白い花を咲かせ、満開になっています。 2cmから3cmほどの大きさの花が折り重なる