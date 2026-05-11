メ～テレ（名古屋テレビ） 違法薬物などの密輸が増えていることをうけ、中部空港で、名古屋税関などが利用客に取り締まりの協力を呼びかけました。 去年の覚醒剤や大麻などの違法薬物の密輸入は、6年ぶりに全国で3トンを超え、過去2番目の量でした。 中部空港では、名古屋税関の職員らが密輸の情報提供ダイヤルが書かれたティッシュなどを空港の利用客に配りました。 「善意で(荷物を)持っていってくれと言われ