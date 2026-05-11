ジェジュンが、軍服務中に実父との面会を拒否した過去を告白した。5月9日に韓国で放送された『家事をする男たち』シーズン2で、出演者のタクヤが日本で実父と会ってきたという話を聞くと、ジェジュンは「軍隊に行っていた時、“父親だ”という人が面会に来た」と明かし、「会いたくありません」と担当者に伝え、面会を断ったと語った。【画像】ジェジュン、“精子”凍結を告白彼は、「手紙だけは受け取ったが、その手紙すら持って